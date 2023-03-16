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Россияне обстреляли Константиновку из "Ураганов": есть погибший, ранен иностранный волонтер

Алена МазуренкоЧетверг, 16 марта 2023, 20:15
Россияне обстреляли Константиновку из Ураганов: есть погибший, ранен иностранный волонтер
фото Кириленко

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Константиновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще семеро получили ранения, среди которых - иностранный волонтер.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "6 человек ранены в результате очередного обстрела Константиновки.

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Сегодня (16 марта - ред.) днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами - ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер.

Повреждения различной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие".

 

Детали: Кириленко добавил, что несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов.

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Глава ОВА отметил, что россияне постоянно бьют из всего, что достает до города.

 

Темы: КонстантиновкаобстрелРосcиявойна
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