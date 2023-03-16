Россияне обстреляли Константиновку из "Ураганов": есть погибший, ранен иностранный волонтер

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Константиновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще семеро получили ранения, среди которых - иностранный волонтер.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко

Прямая речь: "6 человек ранены в результате очередного обстрела Константиновки.

Сегодня (16 марта - ред.) днем россияне дважды нанесли удары по городу из Ураганов кассетными боеприпасами - ранены 6 гражданских, среди них иностранный волонтер.

Повреждения различной степени получили по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие".

Детали: Кириленко добавил, что несмотря на относительную удаленность от линии фронта, Константиновка постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Глава ОВА отметил, что россияне постоянно бьют из всего, что достает до города.