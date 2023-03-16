Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали ще до війни – Bild

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 21:17
Мрія мала полетіти в Німеччину. Там її чекали ще до війни – Bild
УЛАМКИ ЛІТАКА "МРІЯ" НА АЕРОДРОМІ ГОСТОМЕЛЯ, LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в німецький аеропорт "Лейпциг/Галле".

Джерело: Bild

Дослівно: "У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...

Реклама:

Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".

Деталі: Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".

Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.

ВІДЕО ДНЯ

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".

Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".

З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.

Читайте більше у статті: Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

Передісторія:

  • У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74Ан-26Ан-124Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
  • "Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.
  • Служба безпеки повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП "Антонов", т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".

Теми: авіавійнаНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

Усі новини...
авіа
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
Останні новини
14:51
У Байдена пояснили різницу між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:43
Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня
Усі новини...
Реклама: