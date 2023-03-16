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"Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали ще до війни – Bild

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 22:17
Мрія мала полетіти в Німеччину. Там її чекали ще до війни – Bild
УЛАМКИ ЛІТАКА "МРІЯ" НА АЕРОДРОМІ ГОСТОМЕЛЯ, LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в німецький аеропорт "Лейпциг/Галле".

Джерело: Bild

Дослівно: "У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...

Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".

Деталі: Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".

Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".

ВІДЕО ДНЯ

Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".

З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.

Читайте більше у статті: Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

Передісторія:

  • У перший день повномасштабної війни РФ проти України російські окупанти знищили у Гостомелі флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія". Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п’ять літаків: Ан-74Ан-26Ан-124Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені.
  • "Антонов" відразу заявив, що "Мрію" будуть відбудовувати. Проте вартість такої ідеї була незрозуміла – з боку "Укроборонпрому" та представників лунала оцінка від 120 млн дол і до 3 млрд дол. Проте, як тоді писав конструктор ДП "Антонов" Анатолій Вовнянко, насправді добудова коштуватиме близько 250-300 мільйонів доларів.
  • Служба безпеки повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП "Антонов", т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".

Теми: авіавійнаНімеччина
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