"Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали ще до війни – Bild

Знищений у аеропорту Гостомеля найбільший у світі український літак "Мрія" напередодні вторгнення Росії мав полетіти в німецький аеропорт "Лейпциг/Галле".

Джерело: Bild

Дослівно: "У Лейпцигу/Галле Ан-225 мали вивести на безпечне місце у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну...

Реклама:

Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва".

Деталі: Звіт про розслідування, який підготували через рік, показує, що аеропорт "Лейпциг/Галле" за місяць до вторгнення Росії підготував усе для порятунку "Мрії".

Відповідно, з 26 січня 2022 року для "Мрії" у Німеччині було забезпечене паркомісце.

ВІДЕО ДНЯ

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив виданню, що "переміщення Ан-225 та Ан-124 було заплановано на 25 лютого. Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше".

Супутникові знімки аеродрому в Гостомелі свідчать про те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Капітан екіпажу Антонов це підтвердив: "Ті, хто приходив на аеродром, точно знали, які літаки справні, а які першими треба було збити".

З 2008 року "Мрія" 32 рази приземлялася в аеропорту "Лейпциг/Галле". У листопаді 2021 року український літак доставив 3,5 мільйона експрес-тестів на коронавірус.

Читайте більше у статті: Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

Передісторія: