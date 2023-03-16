"Мрия" должна была улететь в Германию. Там ее ждали еще до войны – Bild

Уничтоженный в аэропорту Гостомеля крупнейший в мире украинский самолет "Мрия" накануне вторжения России должен был улететь в немецкий аэропорт "Лейпциг/Галле".

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Дословно: "В Лейпциге/Галле Ан-225 должны были вывести на безопасное место в феврале 2022 года перед вторжением России в Украину...

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Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по заявлениям капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по указанию высшего руководства".

Детали: Отчет о расследовании, который подготовили через год, показывает, что аэропорт "Лейпциг/Галле" за месяц до вторжения России подготовил все для спасения "Мрии".

Соответственно, с 26 января 2022 года для "Мрии" в Германии подготовили паркоместо.

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Представитель аэропорта Уве Шухарт подтвердил изданию, что "перемещение Ан-225 и Ан-124 было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. Были дискуссии об этом неделями ранее".

Спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные суда остались нетронутыми.

Капитан экипажа Антонов это подтвердил: "Те, кто приходил на аэродром, точно знали, какие самолеты исправны, а какие первыми надо было сбить".

С 2008 года "Мрия" 32 раза приземлялась в аэропорту "Лейпциг/Галле". В ноябре 2021 года украинский самолет доставил 3,5 миллиона экспресс-тестов на коронавирус.

Читайте больше в статье: Вернуть "Мрию". Как Украина может отстроить крупнейший в мире самолет

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