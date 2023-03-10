Знищення "Мрії": СБУ затримала ексдиректора "Антонова", йому оголошено підозру

Служба безпеки повідомила про підозру колишнім гендиректору ДП "Антонов", т.в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Деталі: За даними джерел УП у правоохоронних органах, мова йде про колишнього директора Сергія Бичкова, колишнього заступник директора Михайла Харченка, та колишнього начальник з авіабезпеки Олександра Нетьосова.

Дослівно: "За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту".

Більше деталей: Повідомляється, що такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення "Мрії".

За даними слідства, упродовж січня - лютого 2022 року Національна гвардія була поінформована щодо можливої ескалації військового конфлікту зі сторони Росії на території України.

На виконання розпорядження Генштабу ЗСУ Нацгвардія мала організувати заходи з посилення охорони та оборони окремих об’єктів, у тому числі аеродрому.

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Однак, службові особи державного підприємства перешкодили цьому. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходи щодо охорони та оборони аеродрому.

Такі дії призвели до загибелі людини та спричинення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості ще двом особам. Знищення літака АН-225 "Мрія", пошкодження інших літаків і автотранспортних засобів підприємства.

Крім того, було втрачено контроль над стратегічним військовим об’єктом з подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області.

Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.

Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо "Мрію", як і Україну, неможливо зруйнувати".