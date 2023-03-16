Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: рашизм не залишиться непокараним

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 22:48
Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: рашизм не залишиться непокараним
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський через рік після бомбардування росіянами драматичного театру у Маріуполі запевнив, що Україна покарає винних.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча?

Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме".

Деталі: Президент вважає, що настане день, коли українські захисники звільнять Маріуполь: "Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу".

Він додав, що Україна уже займається відповідною юридичною роботою: "Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо".

Пряма мова: "У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде...Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийМаріупольобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський заявив про "конкретні результати" після розмови з прем'єром Британії
Зеленський: Агресія РФ наближається до моменту, коли може надірватися
У США прокоментували рішення Зеленського залишитись у Бахмуті
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...