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Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: рашизм не залишиться непокараним

Альона Мазуренко Четвер, 16 березня 2023, 21:48
Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: рашизм не залишиться непокараним
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський через рік після бомбардування росіянами драматичного театру у Маріуполі запевнив, що Україна покарає винних.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча?

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Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме".

Деталі: Президент вважає, що настане день, коли українські захисники звільнять Маріуполь: "Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу".

Він додав, що Україна уже займається відповідною юридичною роботою: "Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде...Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя".

Теми: ЗеленськийМаріупольобстріл
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