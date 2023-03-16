Зеленський у роковини удару по драмтеатру в Маріуполі: рашизм не залишиться непокараним

Президент Володимир Зеленський через рік після бомбардування росіянами драматичного театру у Маріуполі запевнив, що Україна покарає винних.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Рік тому російські військові скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські бомби зруйнували театр у Маріуполі. Будівлю, яка використовувалась як укриття. Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча?

Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для Росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме".

Деталі: Президент вважає, що настане день, коли українські захисники звільнять Маріуполь: "Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу".

Він додав, що Україна уже займається відповідною юридичною роботою: "Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо".

Пряма мова: "У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде...Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя".