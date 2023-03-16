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Зеленский в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе: рашизм не останется ненаказанным

Алена МазуренкоЧетверг, 16 марта 2023, 22:48
Зеленский в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе: рашизм не останется ненаказанным
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский через год после бомбардировки россиянами драматического театра в Мариуполе заверил, что Украина накажет виновных.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей? Тысяча?

Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждую из них государство-зло будет отвечать".

Детали: Президент считает, что наступит день, когда украинские защитники освободят Мариуполь: "Наступит день, и будет создан трибунал, который будет возвращать справедливость нашему народу".

Он добавил, что Украина уже занимается соответствующей юридической работой: "Всю юридическую работу мы сделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем".

Прямая речь: "У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится... Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую забранную украинскую жизнь".

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Темы: ЗеленскийМариупольобстрел
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