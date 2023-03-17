Росіяни вдарили по громадах Сумщини з АГС і мінометів, понад 140 прильотів

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА зазначають, що були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС.

Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномета (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).

Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом, усього 43 прильоти.

Цього разу обійшлося без втрат та руйнувань.