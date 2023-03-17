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Росіяни вдарили по громадах Сумщини з АГС і мінометів, понад 140 прильотів

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 березня 2023, 00:20
Росіяни вдарили по громадах Сумщини з АГС і мінометів, понад 140 прильотів
фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА зазначають, що були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС.

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Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномета (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).

Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом, усього 43 прильоти.

Цього разу обійшлося без втрат та руйнувань.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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