Росіяни вдарили по громадах Сумщини з АГС і мінометів, понад 140 прильотів
П'ятниця, 17 березня 2023, 00:20
Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: В ОВА зазначають, що були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та АГС.
Реклама:
Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномета (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).
Шалигинська громада теж була під мінометним обстрілом, усього 43 прильоти.
Цього разу обійшлося без втрат та руйнувань.
ВІДЕО ДНЯ