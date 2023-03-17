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Россияне ударили по громадам Сумщины из АГС и минометов, более 140 прилетов

Ольга ГлущенкоПятница, 17 марта 2023, 01:20
Россияне ударили по громадам Сумщины из АГС и минометов, более 140 прилетов
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской и Белопольской громад Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА отмечают, что были зафиксированы вражеские обстрелы из минометов и АГС.

Белопольскую громаду утром враг обстреливал из миномета (8 прилетов) и АГС-17 (около 90 выстрелов).

Шалыгинская громада тоже была под минометным обстрелом, всего 43 прилета.

На этот раз обошлось без потерь и разрушений.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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