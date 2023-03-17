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При відступі окупанти мінують гаджети – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 березня 2023, 03:42
При відступі окупанти мінують гаджети – спротив
скриншот

При відступі з позицій росіяни мінують не лише території, а й різні предмети, зокрема гаджети.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Центр національного спротиву  закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети.

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Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок".

Деталі: Під час відступу з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети.

На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.

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Теми: війнамінування
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