При відступі окупанти мінують гаджети – спротив
П'ятниця, 17 березня 2023, 03:42
При відступі з позицій росіяни мінують не лише території, а й різні предмети, зокрема гаджети.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Центр національного спротиву закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях бути пильними та не підбирати залишені посеред вулиці предмети.
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Окупанти мінують будь-що: від ноутбуків до дитячих іграшок".
Деталі: Під час відступу з позицій окупанти намагаються максимально мінувати територію, небезпеку несуть будь-які предмети.
На відбитих позиціях у росіян українські бійці постійно знаходять заміновані предмети, зокрема смартфони та ноутбуки.
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