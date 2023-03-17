При отступлении оккупанты минируют гаджеты – сопротивление
Пятница, 17 марта 2023, 04:42
При отступлении с позиций россияне минируют не только территории, но и различные предметы, в частности гаджеты.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Центр национального сопротивления призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы.
Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек".
Детали: Во время отступления с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.
На отбитых позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в частности смартфоны и ноутбуки.
ВИДЕО ДНЯ