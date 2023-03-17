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При отступлении оккупанты минируют гаджеты – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 17 марта 2023, 04:42
При отступлении оккупанты минируют гаджеты – сопротивление
скриншот

При отступлении с позиций россияне минируют не только территории, но и различные предметы, в частности гаджеты.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Центр национального сопротивления призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы.

Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек".

Детали: Во время отступления с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.

На отбитых позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в частности смартфоны и ноутбуки.

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Темы: войнаминирование
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