При отступлении оккупанты минируют гаджеты – сопротивление

При отступлении с позиций россияне минируют не только территории, но и различные предметы, в частности гаджеты.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Центр национального сопротивления призывает жителей на временно оккупированных территориях быть бдительными и не подбирать оставленные посреди улицы предметы.

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Оккупанты минируют что угодно: от ноутбуков до детских игрушек".

Детали: Во время отступления с позиций оккупанты пытаются максимально минировать территорию, опасность несут любые предметы.

На отбитых позициях у россиян украинские бойцы постоянно находят заминированные предметы, в частности смартфоны и ноутбуки.