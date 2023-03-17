Продовжимо надавати Україні історичні обсяги допомоги – Білий дім

У Білому домі заявили, що продовжать надавати Україні допомогу в "історичних обсягах".

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми продовжимо надавати (Україні – ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу".

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Деталі: Вона підкреслила, що не тільки для Сполучених Штатів, а й для партнерів по всьому світу важливо докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні.

І це, за словами Жан-П’єр, залишається без змін.

У відповідь на запитання, чи відбувався контакт Польщі зі США перед тим, як президент Дуда оголосив про підготовку до передачі Україні винищувачів МіГ-29, вона зауважила, що Вашингтон був поінформований про це рішення.

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"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні", – запевнила речниця Білого дому.

Нагадаємо: Сполучені Штати планують оголосити про нову військову допомогу Україні в межах зусиль із протидії російській агресії.

Про останній пакет військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів США до цього оголосили 3 березня.

До нього увійшли боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньовані мостові переходи, боєприпаси та обладнання для підривних робіт, а також інші засоби технічного обслуговування, навчання та підтримки.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.