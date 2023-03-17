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Продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи – Белый дом

Ольга ГлущенкоПятница, 17 марта 2023, 04:22
Продолжим предоставлять Украине исторические объемы помощи – Белый дом
Карин-Жан Пьер, фото Getty Images

В Белом доме заявили, что продолжат оказывать Украине помощь в "исторических объемах".

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжим предоставлять (Украине – ред.) исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также добиваться того, чтобы они имели все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу".

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Детали: Она подчеркнула, что не только для Соединенных Штатов, но и для партнеров по всему миру важно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Украине.

И это, по словам Жан-Пьер, остается без изменений.

В ответ на вопрос, происходил ли контакт Польши с США перед тем, как президент Дуда объявил о подготовке к передаче Украине истребителей МиГ-29, она отметила, что Вашингтон был проинформирован об этом решении.

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"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине", – заверила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним: Соединенные Штаты планируют объявить о новой военной помощи Украине в рамках усилий по противодействию российской агрессии.

О последнем пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов США до этого объявили 3 марта.

В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостовые переходы, боеприпасы и оборудование для подрывных работ, а также другие средства технического обслуживания, обучения и поддержки.

С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАпомощь Украине
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