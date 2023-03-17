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Аналітики: Через війну в Україні Росія втрачає вплив в інших пострадянських державах

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 березня 2023, 04:56
Аналітики: Через війну в Україні Росія втрачає вплив в інших пострадянських державах
відеоконференція ОДКБ, фото сайту ОДКБ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію з перекиданням російських військ з інших пострадянських країн в Україну і прийшли до висновку, що в цих державах РФ "втратить військовий вплив".

Джерело: ISW

Деталі: Передислокація Росією елементів своїх так званих "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію, – зазначається у звіті.

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Аналітики нагадують, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан у підготовці до нової широкомасштабної атаки на Нагірний Карабах.

Пашинян заявив, що "Вірменія повинна звернутися до Ради Безпеки ООН, якщо Російська Федерація не зможе підтримати перемир'я у Нагірному Карабасі за договором від 9 листопада 2020 року".

Експерти заявляють, що так звані "миротворчі сили" Росії в Нагірному Карабасі, найімовірніше, не мають достатньої чисельності. Адже російські військові передислокували підрозділи 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади – єдиної російської миротворчої бригади – з Нагірного Карабаху в Україну в березні 2022 року.

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У звіті підсумовують: "Росія, ймовірно, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва передислокувала елементи постійно дислокованих російських військ з російських баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазії та Південній Осетії) і Таджикистані для участі в бойових діях в Україні".

Теми: війнаРосіяОДКБ
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