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Аналитики: Из-за войны в Украине Россия теряет влияние в других постсоветских государствах

Ольга ГлущенкоПятница, 17 марта 2023, 04:56
Аналитики: Из-за войны в Украине Россия теряет влияние в других постсоветских государствах
видеоконференция ОДКБ, фото сайта ОДКБ

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию с переброской российских войск из других постсоветских стран в Украину и пришли к выводу, что в этих государствах РФ "потеряет военное влияние".

Источник: ISW

Детали: Передислокация Россией элементов своих так называемых "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению, - отмечается в отчете.

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Аналитики напоминают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к новой широкомасштабной атаке на Нагорный Карабах.

Пашинян заявил, что "Армения должна обратиться в Совет Безопасности ООН, если Российская Федерация не сможет поддержать перемирие в Нагорном Карабахе по договору от 9 ноября 2020 года".

Эксперты заявляют, что так называемые "миротворческие силы" России в Нагорном Карабахе, скорее всего, не имеют достаточной численности. Ведь российские военные передислоцировали подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады - единственной российской миротворческой бригады - из Нагорного Карабаха в Украину в марте 2022 года.

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В отчете подытоживают: "Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала элементы постоянно дислоцированных российских войск с российских баз в Кыргызстане, оккупированной Грузии (Абхазии и Южной Осетии) и Таджикистане для участия в боевых действиях в Украине".

Темы: войнаРосcияОДКБ
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