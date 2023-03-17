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Сили оборони за добу відбили понад 70 ворожих атак – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 17 березня 2023, 06:21
Сили оборони за добу відбили понад 70 ворожих атак – зведення
Українські військові, фото з Facebook Генштабу

За минулу добу українські захисники відбили понад 70 атак ворога на 5 напрямках і завдали ударів по 12 районах зосередження росіян.

Джерело:ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак".

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів".

Деталі: За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Хрінівка, Єліне і Тимоновичі Чернігівської області; Старикове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське на Сумщині, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині.  Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.  Серед них - Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив у районі Мар’їнки – 12. Усі - відбито. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новобахмутівка,  Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області; Михайлівка,  Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Теми: Генштабвійна
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