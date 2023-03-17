Силы обороны за сутки отбили более 70 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 70 атак врага на 5 направлениях и нанесли удары по 12 районам сосредоточения россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак".

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"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Алешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов".

Детали: За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки Донецкой области ранены 6 гражданских лиц, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское на Сумщине, а также более 20 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них - Стрелечья, Красное, Мороховец, Огирцево, Малая Волчья, Меловое, Обуховка, Новомлинск, Кутьковка и Шевченково.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Отбиты многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Григорьевка. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все – отбиты. Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Меловое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.