Силы обороны за сутки отбили более 70 вражеских атак – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 70 атак врага на 5 направлениях и нанесли удары по 12 районам сосредоточения россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил на них более 70 атак".

"Противник продолжает нести потери. Так, на территории Алешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов".

Детали: За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. В результате очередного обстрела Константиновки Донецкой области ранены 6 гражданских лиц, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хреновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области; Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское на Сумщине, а также более 20 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них - Стрелечья, Красное, Мороховец, Огирцево, Малая Волчья, Меловое, Обуховка, Новомлинск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Отбиты многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Григорьевка. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Среди них - Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все – отбиты. Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Меловое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.