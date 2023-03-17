Окупанти в Мелітополі заборонили здійснювати виплати і розрахунки без паспорта РФ – штаб
П'ятниця, 17 березня 2023, 07:02
У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати і розрахунки особам, які не мають російських картки платника податків і паспорта.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Продовжується примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області".
Деталі: Зокрема, за даними штабу, в місті Мелітополь, російська окупаційна влада разом з представниками російської федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати і розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ.
Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
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