Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Мелитополе запретили осуществлять выплаты и расчеты без паспорта РФ – штаб

Андрей ОленчикПятница, 17 марта 2023, 06:02
Оккупанты в Мелитополе запретили осуществлять выплаты и расчеты без паспорта РФ – штаб
паспорт РФ, фото: ТАСС

В Мелитополе оккупанты запретили осуществлять любые выплаты и расчеты лицам, не имеющим российских карточки налогоплательщика и паспорта.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области".

Реклама:

Детали: В частности, по данным штаба, в городе Мелитополь, российские оккупационные власти вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

Его, в свою очередь, возможно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

Темы: ГенштабМелитопольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Генштаб
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: