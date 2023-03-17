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Оккупанты в Мелитополе запретили осуществлять выплаты и расчеты без паспорта РФ – штаб

Андрей ОленчикПятница, 17 марта 2023, 07:02
Оккупанты в Мелитополе запретили осуществлять выплаты и расчеты без паспорта РФ – штаб
паспорт РФ, фото: ТАСС

В Мелитополе оккупанты запретили осуществлять любые выплаты и расчеты лицам, не имеющим российских карточки налогоплательщика и паспорта.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области".

Детали: В частности, по данным штаба, в городе Мелитополь, российские оккупационные власти вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

Его, в свою очередь, возможно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

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Темы: ГенштабМелитопольоккупация
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