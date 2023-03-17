Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер
П'ятниця, 17 березня 2023, 07:23
Росія у війні проти України вже втратила 163 320 солдатів, 3 506 танків, 6 823 ББМ та 290 гелікоптерів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків – 3 506 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 6 823 (+13) од,
- артилерійських систем – 2 552 (+13) од,
- РСЗВ – 504 (+1) од,
- засобів ППО – 265 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+0) од,
- крилатих ракет – 907 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7) од,
- спеціальної техніки – 258 (+1) од.
Дані уточнюються.