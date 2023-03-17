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Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 07:23
Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер
Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія у війні проти України вже втратила 163 320 солдатів, 3 506 танків, 6 823 ББМ та 290 гелікоптерів. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 506 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6 823 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2 552 (+13) од,
  • РСЗВ – 504 (+1) од,
  • засобів ППО – 265 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+0) од,
  • крилатих ракет – 907 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 258 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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