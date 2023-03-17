Силы обороны за сутки уничтожили 760 оккупантов, 13 ББМ и вертолет
Пятница, 17 марта 2023, 07:23
Россия в войне против Украины уже потеряла 163 320 солдат, 3 506 танков, 6 823 ББМ и 290 вертолетов
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 163 320 (+760) человек ликвидировано,
- танков – 3 506 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 6 823 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 2 552 (+13) ед,
- РСЗО – 504 (+1) ед,
- средств ПВО – 265 (+0) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 145 (+0) ед,
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 401 (+7) ед,
- специальной техники – 258 (+1) ед.
Данные уточняются.