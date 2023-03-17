Розвідка Британії: Темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий з січня 2023 року

Російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань в Україні та мають один із найнижчих темпів наступальних операцій принаймні з січня 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 17 березня.

У своїй оцінці відомство окремо виділило ситуацію в Бахмуті, де в останні дні війська Росії та угруповання "Вагнера" ​​закріпилися на захід від річки Бахмутка. Протягом попереднього тижня лінія фронту проходила по річці. Сьогодні Збройні сили України продовжують захищати західну частину міста.

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Проте, в більш широкому сенсі, наголосили у британському Міноборони, по всій лінії фронту Росія має одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими, пояснили британські розвідники.

Вони підкреслюють, що російське керівництво, ймовірно, намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення запасів особового складу і боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії фронту.

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Нагадаємо, західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за Бахмут за останні місяці у 20-30 тисяч найманців ПВК "Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні запевнив, що США підтримуватимуть Україну незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони Бахмута.