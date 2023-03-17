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Розвідка Британії: Темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий з січня 2023 року

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 10:00
Розвідка Британії: Темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий з січня 2023 року
Скриншот з мапи deepstatemap.live

Російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань в Україні та мають один із найнижчих темпів наступальних операцій принаймні з січня 2023 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 17 березня.

У своїй оцінці відомство окремо виділило ситуацію в Бахмуті, де в останні дні війська Росії та угруповання "Вагнера" ​​закріпилися на захід від річки Бахмутка. Протягом попереднього тижня лінія фронту проходила по річці. Сьогодні Збройні сили України продовжують захищати західну частину міста.

Проте, в більш широкому сенсі, наголосили у британському Міноборони, по всій лінії фронту Росія має одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими, пояснили британські розвідники.

Вони підкреслюють, що російське керівництво, ймовірно, намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення запасів особового складу і боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії фронту.

Нагадаємо, західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за Бахмут за останні місяці у 20-30 тисяч найманців ПВК "Вагнер", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

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Міністр оборони США Ллойд Остін напередодні запевнив, що США підтримуватимуть Україну незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони Бахмута.

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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