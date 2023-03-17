Разведка Британии: Темп российских операций по всей линии фронта самый низкий с января 2023 года

Российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований в Украине и имеют один из самых низких темпов наступательных операций по крайней мере с января 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 17 марта.

В своей оценке ведомство отдельно выделило ситуацию в Бахмуте, где в последние дни войска России и группировки "Вагнера" закрепились к западу от реки Бахмутка. В течение предыдущей недели линия фронта проходила по реке. Сегодня Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города.

Однако, в более широком смысле, отметили в британском Минобороны, по всей линии фронта Россия имеет одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.

Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия пока не являются устойчивыми, пояснили британские разведчики.

Они подчеркивают, что российское руководство, вероятно, будет пытаться восстановить наступательный потенциал сил после пополнения запасов личного состава и боеприпасов. Между тем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и надежной обороной по всей линии фронта.

Напомним, западная разведка оценивает потери России в боях за Бахмут за последние месяцы в 20-30 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", причем погибших среди них может быть примерно треть.

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Министр обороны США Ллойд Остин накануне заверил, что США будут поддерживать Украину независимо от того, какое решение она примет по обороне Бахмута.