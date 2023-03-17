З 26 березня метро і наземний транспорт Києва працюватимуть на годину довше – Кличко

З 26 березня у Києві планують скоротити комендантську годину і відповідно продовжити роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кличка: "Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня.

Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто, працюватимуть на годину довше".

Деталі: Мер додав, що магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу – з урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

За словами Кличка, також скоротять комендантську годину і в Київській області. Триватиме вона як і столиці – з 00:00 до 5 години ранку щодоби.

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