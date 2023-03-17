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З 26 березня метро і наземний транспорт Києва працюватимуть на годину довше – Кличко

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 12:27
З 26 березня метро і наземний транспорт Києва працюватимуть на годину довше – Кличко
Фото з Telegram київського метро

З 26 березня у Києві планують скоротити комендантську годину і відповідно продовжити роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кличка: "Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня. 

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Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто, працюватимуть на годину довше".

Деталі: Мер додав, що магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу – з урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години. 

За словами Кличка, також скоротять комендантську годину і в Київській області. Триватиме вона як і столиці – з 00:00 до 5 години ранку щодоби. 

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Теми: Київкомендантська годинатранспортВіталій Кличко
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