З 26 березня метро і наземний транспорт Києва працюватимуть на годину довше – Кличко
З 26 березня у Києві планують скоротити комендантську годину і відповідно продовжити роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Кличка: "Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня.
Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто, працюватимуть на годину довше".
Деталі: Мер додав, що магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу – з урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.
За словами Кличка, також скоротять комендантську годину і в Київській області. Триватиме вона як і столиці – з 00:00 до 5 години ранку щодоби.
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що з 26 березня у Києві та області на годину скоротять комендантську годину.