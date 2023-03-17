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С 26 марта метро и наземный транспорт Киева будут работать на час дольше – Кличко

Ирина БалачукПятница, 17 марта 2023, 13:27
С 26 марта метро и наземный транспорт Киева будут работать на час дольше – Кличко
Фото из Telegram киевского метро

С 26 марта в Киеве планируют сократить комендантский час и соответственно продлить работу метро, наземного транспорта, магазинов и ресторанов.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кличко: "Сокращение комендантского часа в столице планируется с нуля часов 26 марта.

Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа – то есть, будут работать на час дольше".

Детали: Мэр добавил, что магазины, торговые центры и рестораны также продлят свою работу – с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

По словам Кличко, также сократят комендантский час и в Киевской области. Он будет, как и в столице, – с 00:00 до 5 часов утра.

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Темы: Киевкомендантский частранспортВиталий Кличко
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