На Київщині хлопець приніс додому знайдену гранату – і мало не загинув

Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

На Київщині 21-річний хлопець втратив руку у результаті вибуху гранати, яку він знайшов і приніс додому.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Знайшов гранату, приніс додому, ледь не загинув. Щойно на Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула, як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі".

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Деталі: Нєбитов зазначив, що на місці події поліцейські вже знайшли чеку. Слідчі дії тривають.

Керівник обласної поліції наголосив, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може коштувати життя, і закликав громадян, які знаходять якісь підозрілі речі, відразу повідомляти про це правоохоронцям.