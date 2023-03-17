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На Київщині хлопець приніс додому знайдену гранату – і мало не загинув

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 14:36
На Київщині хлопець приніс додому знайдену гранату – і мало не загинув
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

На Київщині 21-річний хлопець втратив руку у результаті вибуху гранати, яку він знайшов і приніс додому.

Джерело: голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Знайшов гранату, приніс додому, ледь не загинув. Щойно на Фастівщині 21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула, як граната розірвалась,  зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі". 

 

Деталі: Нєбитов зазначив, що на місці події поліцейські вже знайшли чеку. Слідчі дії тривають. 

 

Керівник обласної поліції наголосив, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може коштувати життя, і закликав громадян, які знаходять якісь підозрілі речі, відразу повідомляти про це правоохоронцям.  

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Теми: Київська областьвійна
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