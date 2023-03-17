На Киевщине парень принес домой найденную гранату – и чуть не погиб

Здесь и далее фото из Telegram Небытова

В Киевской области 21-летний парень потерял руку в результате взрыва гранаты, которую он нашел и принес домой.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "Нашел гранату, принес домой, едва не погиб. Только что на Фастовщине 21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать пострадавшего услышала, как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель".

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Детали: Небытов отметил, что на месте происшествия полицейские уже нашли чеку. Следственные действия продолжаются.

Руководитель областной полиции отметил, что легкомыслие со взрывоопасными предметами может стоить жизни, и призвал граждан, которые находят какие-то подозрительные вещи, сразу сообщать об этом правоохранителям.