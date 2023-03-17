"Фортеця Бахмут": прикордонники відбили дві атаки "вагнерівців": 8 окупантів стали двохсотими
Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, напередодні прикордонні підрозділи двічі вели бій з окупантами: 8 загарбників убито, ще вісьмох поранено.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Вказано, що одне бойове зіткнення відбулось увечері 16 березня й тривало близько години. Просування піхоти противника по приміській забудові прикордонники зупинили вогнем з гранатометів.
Також впродовж світлового дня тривало запекле протистояння в одній з промзон Бахмута. У ДПСУ зазначають, що задля прориву лінії оборони на цьому напрямку противником кидаються у наступ масовані загони "вагнерівців".
Крім того, для підтримки атаки ворог активно застосовував артилерію, переважна більшість споруд у цій локації зруйнована.
Дослівно: "Попри постійні обстріли бійці Держприкордонслужби у ближньому бою відбили штурм ворожих сил. У стрілецьких сутичках охоронці кордонів ліквідували 8 загарбників, ще стільки ж поранили".