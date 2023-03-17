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"Фортеця Бахмут": прикордонники відбили дві атаки "вагнерівців": 8 окупантів стали двохсотими

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 15:03
Фортеця Бахмут: прикордонники відбили дві атаки вагнерівців: 8 окупантів стали двохсотими
ілюстративне фото ДПСУ

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, напередодні прикордонні підрозділи двічі вели бій з окупантами: 8 загарбників убито, ще вісьмох поранено.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вказано, що одне бойове зіткнення відбулось увечері 16 березня й тривало близько години. Просування піхоти противника по приміській забудові прикордонники зупинили вогнем з гранатометів.

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Також впродовж світлового дня тривало запекле протистояння в одній з промзон Бахмута. У ДПСУ зазначають, що задля прориву лінії оборони на цьому напрямку противником кидаються у наступ масовані загони "вагнерівців".

Крім того, для підтримки атаки ворог активно застосовував артилерію, переважна більшість споруд у цій локації зруйнована.

Дослівно: "Попри постійні обстріли бійці Держприкордонслужби у ближньому бою відбили штурм ворожих сил. У стрілецьких сутичках охоронці кордонів ліквідували 8 загарбників, ще стільки ж поранили".

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Теми: БахмутПрикордонна служба
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