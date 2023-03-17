"Крепость Бахмут": пограничники отбили две атаки "вагнеровцев": 8 оккупантов стали двухсотыми
Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, накануне пограничные подразделения дважды вели бой с оккупантами: 8 захватчиков убиты, еще восемь ранены.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Указано, что одно боевое столкновение произошло вечером 16 марта и продолжалось около часа. Продвижение пехоты противника по пригородной застройке пограничники остановили огнем из гранатометов.
Также в течение светового дня продолжалось ожесточенное противостояние в одной из промзон Бахмута. В ГПСУ отмечают, что для прорыва линии обороны на этом направлении противником бросаются в наступление массированные отряды "вагнеровцев".
Кроме того, для поддержки атаки враг активно применял артиллерию, подавляющее большинство сооружений в этой локации разрушено.
Дословно: "Несмотря на постоянные обстрелы бойцы Госпогранслужбы в ближнем бою отбили штурм вражеских сил. В стрелковых схватках охранники границ ликвидировали 8 захватчиков, еще столько же ранили".