"Крепость Бахмут": пограничники отбили две атаки "вагнеровцев": 8 оккупантов стали двухсотыми

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, накануне пограничные подразделения дважды вели бой с оккупантами: 8 захватчиков убиты, еще восемь ранены.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Указано, что одно боевое столкновение произошло вечером 16 марта и продолжалось около часа. Продвижение пехоты противника по пригородной застройке пограничники остановили огнем из гранатометов.

Также в течение светового дня продолжалось ожесточенное противостояние в одной из промзон Бахмута. В ГПСУ отмечают, что для прорыва линии обороны на этом направлении противником бросаются в наступление массированные отряды "вагнеровцев".

Кроме того, для поддержки атаки враг активно применял артиллерию, подавляющее большинство сооружений в этой локации разрушено.

Дословно: "Несмотря на постоянные обстрелы бойцы Госпогранслужбы в ближнем бою отбили штурм вражеских сил. В стрелковых схватках охранники границ ликвидировали 8 захватчиков, еще столько же ранили".