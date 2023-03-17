Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіційно: Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 16:53
Офіційно: Туреччина ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ ЕРДОГАН. ФОТО З FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, й схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту.

Натомість зі Швецією, додав турецький лідер, дискусії продовжаться. Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина дотримується політики "відкритих дверей" Альянсу.

Таким чином, Анкара підтвердила інформацію, яка до того обговорювалась неофіційно. За даними джерел, парламент Туреччини може ратифікувати заявку Фінляндії на вступ до НАТО до середини квітня.

Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина; голосування в угорському парламенті має відбутися 31 березня.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини. 

ВІДЕО ДНЯ

Останнім часом Туреччина пом’якшила позицію щодо Фінляндії та натякає, що готова схвалити її вступ окремо від Швеції, проте - як і Угорщина - досі не ратифікувала заявку. Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: ТуреччинаФінляндіяНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, доповненоНічна атака "Шахедів" на Київщину: пошкоджені гуртожитки у Ржищеві, 3 загиблих

Безпілотники США змінили маршрути над Чорним морем після інциденту з російськими літаками – ЗМІ

$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу

Зеленський: З Криму вже мігрують найбільш далекоглядні щури РФ

відеоВ ОП показали наслідки ракетного удару по Одесі

Нафтовий бізнес Медведчука в РФ поповнився двома мережами АЗС – "Схеми"

Усі новини...
Туреччина
В Туреччині заборонили обслуговувати російські літаки американського походження
Число загиблих від повеней у постраждалому від землетрусів регіоні Туреччини зросла до 14
Туреччина виконає обіцянку щодо членства Фінляндії в НАТО – Ердоган
Останні новини
10:02
За добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини – ОВА
10:00
Дорога до Бахмута. Як десантники тримають стратегічну трасу й відсувають від неї росіян
09:41
Зеленський про нічну атаку "Шахедів: після слів про "мир" у Москві віддають злочинні накази
09:38
Литва хоче заборонити росіянам купувати нерухомість і подаватися на громадянство
09:37
Google запускає чат-бота Bard, щоб конкурувати з ChatGPT
09:30
Розвідка Британії: Наступ РФ під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати
09:30
Олексій Данілов розповів про нову інформаційну кампанію Росії
09:20
"Влада" Севастополя заявляє, що після атаки дронів по радіо закликали до евакуації з Криму
09:17
ЄС надасть 56 млн євро фермерам Румунії, Болгарії та Польщі через зерно з України
09:15
По всій Україні повітряна тривога, в Білорусі злетів МіГ-31
Усі новини...