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Официально: Турция ратифицирует вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 16:53
Официально: Турция ратифицирует вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЧЧИНИ ЕРДОГАН. ФОТО З FACEBOOK RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Эрдогана, Финляндия приняла все конкретные меры, необходимые для получения членства, и одобрение ее вступления в НАТО может быть вынесено на голосование парламента.

При этом со Швецией, добавил турецкий лидер, дискуссии продолжатся. В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция придерживается политики "открытых дверей" Альянса.

Таким образом, Анкара подтвердила информацию, которая до того обсуждалась неофициально. По данным источников, парламент Турции может ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО до середины апреля.

Помимо Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия; голосование в венгерском парламенте должно состояться 31 марта.

Напомним, Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

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В последнее время Турция смягчила позицию по Финляндии и намекает, что готова одобрить ее вступление отдельно от Швеции, однако - как и Венгрия - до сих пор не ратифицировала заявку. Подробнее на эту тему читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: ТурцияФинляндияНАТО
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