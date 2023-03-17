Троє цивільних підірвались на мінах за одну добу

На Херсонщині, Чернігівщині та Харківщині 17 березня троє цивільних підірвались на мінах.

Джерело: Херсонська ОВА, ДСНС, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Херсонська ОВА повідомляє, що у селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади наступив на російську міну 57-річний чоловік, який збирав дрова. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також він отримав осколкові поранення правої гомілки.

"Швидка" доставила постраждалого у тяжкому стані до найближчого медзакладу. За його життя борються лікарі.

Інший випадок стався в напрямку села Скоринець Чернігівської області. ДСНС повідомляє, що близько 11:00 на протитанковій міні підірвався трактор.

Постраждав тракторист 1982 року народження. На місце події прибула група піротехніків.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка, яка перебувала у лісі. З важким пораненням її доставили до лікарні. Зараз медики надають жінці усю необхідну допомогу.