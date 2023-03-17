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Трое гражданских подорвались на минах за одни сутки

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 марта 2023, 17:10
Трое гражданских подорвались на минах за одни сутки
Противотанковая мина на Черниговщине, фото ГСЧС

На Херсонщине, Черниговщине и Харьковщине 17 марта трое гражданских подорвались на минах.

Источник: Херсонская ОВА, ГСЧС, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 

Детали: Херсонская ОВА сообщает, что в селе Малая Сейдеминуха Калиновской громады наступил на российскую мину 57-летний мужчина, который собирал дрова. Из-за взрыва пострадавший остался без части левой ноги, также он получил осколочные ранения правой голени.

"Скорая" доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в ближайшее медучреждение. За его жизнь борются врачи. 

Другой случай произошел в направлении села Скоринец Черниговской области. ГСЧС сообщает, что около 11:00 на противотанковой мине подорвался трактор. 

Пострадал тракторист 1982 года рождения. На место происшествия прибыла группа пиротехников.  

 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Изюме на противопехотной мине "Лепесток" подорвалась 66-летняя женщина, которая находилась в лесу. С тяжелым ранением ее доставили в больницу. Сейчас медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

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Темы: Харьковская областьЧерниговская областьХерсонская областьминирование
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