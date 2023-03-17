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Повітряні сили розтлумачили, що потрібно для успішного контрнаступу ЗСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 17:03
Повітряні сили розтлумачили, що потрібно для успішного контрнаступу ЗСУ
ілюстрація Повітряних сил

Для успішних контрнаступальних дій Україні потрібні зокрема сучасні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Для досягнення успіху в контрнаступальній операції потрібно: зупинити ворога (його атакувальні дії), далі – завоювання переваги в повітрі, а цього можна досягти сучасними потужними засобами ППО і сучасними винищувачами, які забезпечать це панування в повітрі на окупованій території –, і перебити логістику постачання ворога пальним і боєприпасами.

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Тоді контрнаступальна операція буде приречена на успіх.

Для цього нам, власне, потрібне сучасне далекобійне ППО і сучасні багатоцільові винищувачі, які можуть швидко забезпечити те, що я сказав".

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Теми: війнаПовітряні сили ЗСУ
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