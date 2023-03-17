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Воздушные силы растолковали, что нужно для успешного контрнаступления ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 17:03
Воздушные силы растолковали, что нужно для успешного контрнаступления ВСУ
иллюстрация Воздушных сил

Для успешных контрнаступательных действий Украине нужны в частности современные дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Для достижения успеха в контрнаступательной операции необходимо: остановить врага (его атакующие действия), далее - завоевание преимущества в воздухе, а этого можно достичь современными мощными средствами ПВО и современными истребителями, которые обеспечат это господство в воздухе на оккупированной территории -, и перебить логистику снабжения врага горючим и боеприпасами.

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Тогда контрнаступательная операция будет обречена на успех.

Для этого нам, собственно, нужно современное дальнобойное ПВО и современные многоцелевые истребители, которые могут быстро обеспечить то, что я сказал".

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУ
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