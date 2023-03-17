РФ не може прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

Російські військові безуспішно намагаються прорвати оборону українських бійців на Куп’янському та Лиманському напрямках, в Бахмуті тривають позиційні бої.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка – Луганської. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут де тривають постійні позиційні бої. В той же час, нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Кліщівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Авдіївка та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області; Времівка Донецької області; Добра Надія - Дніпропетровської, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Кізомис на Херсонщині.

В місті Сватове Луганської області, в одній з будівель, яка знаходиться в східній частині міста розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових Росії, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових – евакуаційних рейсів на територію РФ побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Противник продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області, ЗС РФ тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій і недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.