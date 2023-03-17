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РФ не может прорвать оборону ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 17 марта 2023, 18:36
РФ не может прорвать оборону ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Российские военные безуспешно пытаются прорвать оборону украинских бойцов на Купянском и Лиманском направлениях, в Бахмуте продолжаются позиционные бои.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В течение суток агрессор нанес 19 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. 

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Стариково, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодязное, Красное Первое, Кутьковка, Двуречная, Западное и Терновая Харьковской области. 

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.  В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого соприкосновения, а именно: Веселое, Гряниковка, Ольшана, Крохмальное, Берестовое, Диброва и Андреевка Харьковской области и Новоегоровка, Невское и Белогоровка - Луганской. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Гряниковки, Верхнекаменского и Спирного. 

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На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время, нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Клищевка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Зализнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Времовка Донецкой области; Добрая Надежда - Днепропетровской, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Херсон, Береговое Велетенское и Кизомыс на Херсонщине.

В городе Сватово Луганской области, в одном из зданий, которое находится в восточной части города расположен новый госпиталь оккупантов. Сейчас там находится около 30 тяжелораненых военных России, которые были завезены туда в течение последних двух суток. В целом отмечается увеличение количества тяжелораненых российских военных - эвакуационных рейсов на территорию РФ увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, которые имеют хоть какое-то медицинское образование. 

Противник продолжает осуществлять инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий и недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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