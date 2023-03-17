Щоденні втрати РФ в Україні сягають 1500 військових, насамперед у Бахмуті – посадовець НАТО

Північноатлантичний Альянс оцінює щоденні втрати російських сил у боях в Україні – сюди входять і вбиті, й поранені – в число, яке сягає до 1500 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в п’ятницю журналістам повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Переважна кількість втрат припадає на Бахмут, цитує співрозмовника журналістів кореспондент The Guardian Ден Сабо. Співвідношення загиблих до поранених росіян у НАТО оцінюють як один до трьох.

Що стосується України, то вона в боях втрачає "на порядок менше", але більш конкретні дані не називались. Крім того, за оцінкою Альянсу, з обох сторін витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.

У НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут. За словами співрозмовника журналістів, інтенсивні бої нині відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, яка перетворилася на "зону вбивств".

Станом на початок березня західна розвідка оцінювала втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Тоді ж у НАТО оцінювали втрати російської сторони в боях за місто Бахмут на Донеччині як такі, що вп’ятеро перевищують українські.