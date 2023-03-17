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Ежедневные потери РФ в Украине достигают 1500 военных, прежде всего в Бахмуте - чиновник НАТО

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 18:57
Ежедневные потери РФ в Украине достигают 1500 военных, прежде всего в Бахмуте - чиновник НАТО
Украинские бойцы уничтожают вражеские позиции, фото Дмитрия Ларина, УП

Североатлантический Альянс оценивает ежедневные потери российских сил в боях в Украине - сюда входят и убитые, и раненые - в число, которое достигает до 1500 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу журналистам сообщил высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности.

Подавляющее количество потерь приходится на Бахмут, цитирует собеседника журналистов корреспондент The Guardian Дэн Сабо. Соотношение погибших к раненым россиянам в НАТО оценивают как один к трем.

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Что касается Украины, то она в боях теряет "на порядок меньше", но более конкретные данные не назывались. Кроме того, по оценке Альянса, с обеих сторон расходуется "несколько тысяч" снарядов в день.

В НАТО не могут спрогнозировать, как долго будут продолжаться бои за Бахмут. По словам собеседника журналистов, интенсивные бои сейчас происходят на линии фронта в городе, пролегающем вдоль реки Бахмутки, которая превратилась в "зону убийств".

По состоянию на начало марта западная разведка оценивала потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.

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Тогда же в НАТО оценивали потери российской стороны в боях за город Бахмут в Донецкой области как в пять раз превышающие украинские.

Темы: армиявойнаБахмутжертвы
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