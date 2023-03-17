Данілов: Після ордера на арешт "маніяка" Путіна візит Сі до Москви – непросте завдання

Після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна візит глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви стане непростим завданням для китайських дипломатів, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону 17 березня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Данілова: "Щодо оголошеного візиту лідера Китайської Народної Республіки до Москви: я думаю, що для Китаю наразі буде досить непроста ситуація. Непроста ситуація – це (зустрітися – ред.) з людиною, яку підозрює Міжнародний кримінальний суд у кримінальному злочині стосовно українських дітей.

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Хоча Китай і не є учасником Римського статуту МКС, проте, це буде непросте завдання для Китаю і його дипломатів".

Деталі: Секретар РНБО також назвав Путіна маніяком у зв'язку із систематичними вбивствами українських громадян, включно з неповнолітніми.

"За наказом Путіна на території України фізично вбито 500 дітей, які не брали участі в жодних військових операціях, не мають стосунку до абсурду, який у РФ придумали. Путін - це серійний вбивця, це маніяк. Чому маніяк? Маніяк – це ж убивця, який повторно вбиває і отримує від цього насолоду", – сказав Данілов.

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Нагадаємо: Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до РФ для зустрічі з Путіним заплановано на 20-22 березня. Після цього, не виключалося, що китайський лідер спробує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

17 березня 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку із ситуацією в Україні.

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