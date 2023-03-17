Данилов: После ордера на арест "маньяка" Путина визит Си в Москву – непростая задача

После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву станет непростой задачей для китайских дипломатов, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона 17 марта, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Данилова: "Относительно объявленного визита лидера Китайской Народной Республики в Москву: я думаю, что для Китая сейчас будет достаточно непростая ситуация. Непростая ситуация – это (встретиться – ред.) с человеком, которого подозревает Международный уголовный суд в уголовном преступлении в отношении украинских детей.

Хотя Китай и не является участником Римского устава МУС, однако, это будет непростая задача для Китая и его дипломатов".

Детали: Секретарь СНБО также назвал Путина маньяком в связи с систематическими убийствами украинских граждан, включая несовершеннолетних.

"По приказу Путина на территории Украины физически убито 500 детей, которые не участвовали ни в каких военных операциях, не имеют отношения к абсурду, который в РФ придумали. Путин – это серийный убийца, это маньяк. Почему маньяк? Маньяк – это же убийца, который повторно убивает и получает от этого наслаждение", – сказал Данилов.

Напомним: Визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ для встречи с Путиным запланирован на 20-22 марта. После этого, не исключалось, что китайский лидер попытается поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией в Украине.

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