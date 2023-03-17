Стала відома дата візиту Сі Цзіньпіна до Росії

Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбудеться 20-22 березня.

Джерело: анонс на сайті адміністрації російського президента, CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю

Дослівно Кремль: "20-22 березня на запрошення Володимира Путіна з державним візитом Росію відвідає голова КНР Сі Цзіньпін".

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Деталі: Повідомляють, що під час зустрічі сторони обговорять розвиток відносин між Росією і Китаєм, обміняються думками щодо співпраці на міжнародній арені та підпишуть низку важливих двосторонніх документів.

Про те, що візит Сі Цзіньпіна до Росії відбудеться наступного тижня, повідомляє і CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.

Видання нагадує, що це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Москви після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

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