Стала відома дата візиту Сі Цзіньпіна до Росії
Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбудеться 20-22 березня.
Джерело: анонс на сайті адміністрації російського президента, CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю
Дослівно Кремль: "20-22 березня на запрошення Володимира Путіна з державним візитом Росію відвідає голова КНР Сі Цзіньпін".
Деталі: Повідомляють, що під час зустрічі сторони обговорять розвиток відносин між Росією і Китаєм, обміняються думками щодо співпраці на міжнародній арені та підпишуть низку важливих двосторонніх документів.
Про те, що візит Сі Цзіньпіна до Росії відбудеться наступного тижня, повідомляє і CNN з посиланням на Міністерство закордонних справ Китаю.
Видання нагадує, що це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Москви після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Передісторія:
- У грудні 2022 року Путін заявив, що хотів би зустрітися із головою КНР Сі Цзіньпіном весною 2023 року у Москві.
- 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України, який зокрема включає повагу до суверенітету всіх країн, відмова від "менталітету холодної війни" і припинення військових дій.
- Пізніше стало відомо, що Сі Цзіньпін планує відвідати Росію для зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним вже в березні.
- Також повідомлялося, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним у Москві планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова буде першою з початку повномасштабної війни Росії проти України.