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Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Олександр ШумілінП'ятниця, 17 березня 2023, 19:42
Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність".

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"Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста… Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості звʼязатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидно державна політика агресора, державні рішення, державне зло".

Передісторія:

  • У жовтні минулого року уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова повідомила Путіну, що "всиновила" викрадену з Маріуполя дитину. За її словами, лише станом на жовтень до РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже "прилаштовані" у прийомні родини у 16 регіонах РФ. 
  • Українська сторона зафіксувала депортацію 16 221 дитини.
  • Напередодні повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд готується відкрити дві справи про воєнні злочини РФ в Україні: у зв’язку з викраденнями українських дітей та навмисними атаками Росії проти цивільної інфраструктури України.
  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п'ятницю видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду підозрюваного президента РФ Володимира Путіна.

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Теми: ЗеленськийПутін
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