Зеленський про підозрюваного Путіна: Починається історична відповідальність

Після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність".

"Керівник держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей – незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста… Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості звʼязатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидно державна політика агресора, державні рішення, державне зло".

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