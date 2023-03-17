Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

После исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Имеем весомое решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность".

"Руководитель государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста... Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам - все это очевидно государственная политика агрессора, государственные решения, государственное зло".

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