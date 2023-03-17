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Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Александр ШумилинПятница, 17 марта 2023, 19:42
Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

После исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Имеем весомое решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность".

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"Руководитель государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста... Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам - все это очевидно государственная политика агрессора, государственные решения, государственное зло".

Предыстория: 

  • В октябре прошлого года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Накануне сообщалось, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела о военных преступлениях РФ в Украине: в связи с похищениями украинских детей и умышленными атаками России против гражданской инфраструктуры Украины.
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в пятницу выдала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд подозреваемого президента РФ Владимира Путина.

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Темы: ЗеленскийПутин
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