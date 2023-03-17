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До парламенту Туреччини внесли протокол про вступ Фінляндії до НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 17 березня 2023, 22:05

Великі національні збори (парламент) Туреччини в п’ятницю отримав на розгляд законопроєкт про ратифікацію протоколу про приєднання Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Документ, підписаний спікером парламенту Туреччини Мустафою Шентопом, наразі направлений на розгляд комітету у закордонних справах.

В обґрунтуванні законопроєкту вказано, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО затвердили вже 28 країн-членів Альянсу, а в Угорщині цей процес почався 1 березня.

"Натепер, беручи до уваги зобов'язання, закріплені в Тристоронньому меморандумі, наші двосторонні відносини з Фінляндією, поточні партнерські відносини з НАТО і досягнутий рівень оперативної сумісності, вважається, що членство Фінляндії в НАТО сприятиме євроатлантичній безпеці, зокрема безпеці Туреччини", – підкреслюється там.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина; голосування в угорському парламенті має відбутися 27 березня.

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Нагадаємо, Швеція та Фінляндія минулого року разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини. 

Останнім часом Туреччина пом’якшила позицію щодо Фінляндії та натякала, що готова схвалити її вступ окремо від Швеції, проте - як і Угорщина - досі не ратифікувала заявку. Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: ТуреччинаФінляндіяНАТО
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