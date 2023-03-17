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В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 17 марта 2023, 22:05

Великое национальное собрание (парламент) Турции в пятницу получило на рассмотрение законопроект о ратификации протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому Альянсу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Документ, подписанный спикером парламента Турции Мустафой Шентопом, сейчас направлен на рассмотрение комитета по иностранным делам.

В обосновании законопроекта указано, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО утвердили уже 28 стран-членов Альянса, а в Венгрии этот процесс начался 1 марта.

"На данный момент, принимая во внимание обязательства, закрепленные в Трехстороннем меморандуме, наши двусторонние отношения с Финляндией, текущие партнерские отношения с НАТО и достигнутый уровень оперативной совместимости, считается, что членство Финляндии в НАТО будет способствовать евроатлантической безопасности, в частности безопасности Турции", - подчеркивается там.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.

Помимо Турции, ратифицировать вступление новых членов должна также Венгрия; голосование в венгерском парламенте должно состояться 27 марта.

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Напомним, Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

В последнее время Турция смягчила позицию по Финляндии и намекала, что готова одобрить ее вступление отдельно от Швеции, однако - как и Венгрия - до сих пор не ратифицировала заявку. Подробнее на эту тему читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: ТурцияФинляндияНАТО
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