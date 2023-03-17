Роспропагандисти відреагували на ідею арешту Путіна: від ядерних погроз до глузувань

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерним ударом з боку РФ будь-якій країні, яка наважиться арештувати Володимира Путіна, а Володимир Соловйов вигадав, що російський диктатор гідний "премії миру" за викрадення українських дітей у розпал розпочатої ним війни.

Джерело: коментарі Симоньян, Соловйова і Скабєєвої у Telegram

Пряма мова Симоньян: "Хотіла б я подивитися на країну, яка за рішенням Гааги арештує Путіна. Хвилин за вісім. Або скільки там становитиме підлітний час до її столиці".

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Деталі: Зі свого боку, Соловйов обурився, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі класифікував як депортацію так званий "порятунок дітей Донбасу" на територіях, які прийшла захоплювати зі зброєю російська армія.

"За цих дітей, товариші гаазькі дармоїди, ви Володимира Володимировича на Нобелівську премію миру мали б висунути. Ми-то в Росії дітей Донбасу і прихистили, і нагодували, і до шкіл взяли. А ви навіть українських біженців по-людськи прийняти не змогли всім Євросоюзом", – написав він.

На думку Соловйова, МКС "прогнувся під заокеанського господаря", навіть не опрацювавши "формулювань".

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Він також закликав "нормальних громадян Європи" змінити "маріонеткові режими".

"Можете хоч лікті стерти, розписуючи ваші ордери. Нам тут це погоду не змінює. Путін – наш президент! Росія – міць!", – пафосно заявив пропагандист.

Ольга Скабєєва просто опублікувала картинку з написом "Путін їде здаватися в Гаагу", на якій російський диктатор "осідлав" президента США.

Цьому передувало: 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку із ситуацією в Україні.

У Кремлі та російському політикумі зневажливо та зверхньо відреагували на ордер МКС на арешт Путіна й Львової-Бєлової.

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