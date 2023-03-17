Роспропагандисты отреагировали на идею ареста Путина: от ядерных угроз до издевок

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерным ударом со стороны РФ любой стране, которая осмелится арестовать Владимира Путина, а Владимир Соловьев придумал, что российский диктатор достоин "премии мира" за похищение украинских детей в разгар начатой им войны.

Источник: комментарии Симоньян, Соловьева и Скабеевой в Telegram

Прямая речь Симоньян: "Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы".

Реклама:

Детали: В свою очередь, Соловьев возмутился, что Международный уголовный суд в Гааге классифицировал как депортацию так называемое "спасение детей Донбасса" на территориях, которые пришла захватывать с оружием российская армия.

"За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом", – написал он.

По мнению Соловьева, МУС "прогнулся под заокеанского хозяина", даже не проработав "формулировок".

ВИДЕО ДНЯ

Он также призвал "нормальных граждан Европы" сменить "марионеточные режимы".

"Можете хоть локти стереть, расписывая ваши ордера. Нам тут это погоду не меняет. Путин – наш президент! Россия – мощь!", – высокопарно заявил пропагандист.

Ольга Скабеева просто опубликовала картинку с надписью "Путин едет сдаваться в Гаагу", на которой российский диктатор "оседлал" президента США.

Этому предшествовало: 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией в Украине.

В Кремле и российском политикуме пренебрежительно и высокомерно отреагировали на ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой.

Читайте також: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Почему вывоз украинских детей в РФ – геноцид