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Роспропагандисты отреагировали на идею ареста Путина: от ядерных угроз до издевок

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 23:04
Роспропагандисты отреагировали на идею ареста Путина: от ядерных угроз до издевок
Симоньян, Соловьев и Скабеева, коллаж

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила ядерным ударом со стороны РФ любой стране, которая осмелится арестовать Владимира Путина, а Владимир Соловьев придумал, что российский диктатор достоин "премии мира" за похищение украинских детей в разгар начатой им войны.

Источник: комментарии Симоньян, Соловьева и Скабеевой в Telegram

Прямая речь Симоньян: "Хотела бы я посмотреть на страну, которая по решению Гааги арестует Путина. Минут через восемь. Или сколько там составит подлетное время до ее столицы".

Детали: В свою очередь, Соловьев возмутился, что Международный уголовный суд в Гааге классифицировал как депортацию так называемое "спасение детей Донбасса" на территориях, которые пришла захватывать с оружием российская армия. 

"За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом", – написал он.

По мнению Соловьева, МУС "прогнулся под заокеанского хозяина", даже не проработав "формулировок". 

Он также призвал "нормальных граждан Европы" сменить "марионеточные режимы".

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"Можете хоть локти стереть, расписывая ваши ордера. Нам тут это погоду не меняет. Путин – наш президент! Россия – мощь!", – высокопарно заявил пропагандист. 

Ольга Скабеева просто опубликовала картинку с надписью "Путин едет сдаваться в Гаагу", на которой российский диктатор "оседлал" президента США.

Этому предшествовало: 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией в Украине.

В Кремле и российском политикуме пренебрежительно и высокомерно отреагировали на ордер МУС на арест Путина и Львовой-Беловой.

Читайте також: На шаг ближе к Гааге: как Совет Европы готовит трибунал для Путина и Лукашенко

Почему вывоз украинских детей в РФ – геноцид

Темы: РосcияпропагандаПутинМеждународный уголовный суд
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