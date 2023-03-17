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У районі Дніпра знищили три "Шахеди", але є й влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Олена РощінаП'ятниця, 17 березня 2023, 23:21
У районі Дніпра знищили три Шахеди, але є й влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Фото від Повітряного командування "Схід"

Російські війська 17 березня скерували ударні безпілотники на об’єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській області, у Дніпровському районі знищено три дрони, але два БПЛА влучили  в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську.

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно ПвК "Схід": "17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно-східного напрямку по важливих критичних об’єктах в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі".

Деталі: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив, що військові з повітряного командування "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники, але "є й влучання". 

Два БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.

У Дніпропетровській області повітряна тривога тривала понад 2 години (з 20:59 до 23:09).

Цьому передувало: У п'ятницю ввечері під час повітряної тривоги міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік повідомив про атаку на місто Новомосковськ Дніпропетровської області.

ВІДЕО ДНЯ

У Київській та Житомирській областях працювали сили ППО.

Теми: Дніпропетровська областьШахедвійна
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