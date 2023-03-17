В районе Днепра уничтожили три "Шахеда", но есть и попадание в объект критической инфраструктуры

Российские войска 17 марта направили ударные беспилотники на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области, в Днепровском районе уничтожено три дрона, но два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Источник: Воздушное командование "Восток" ("Схід"), глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно ВК "Восток": "17.03.2023 противником применены ударные БПЛА (предположительно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПвК "Восток" в Днепровском районе".

Детали: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника, но "есть и попадание".

Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются.

В Днепропетровской области воздушная тревога длилась более 2 часов (с 20:59 до 23:09).

Этому предшествовало: В пятницу вечером во время воздушной тревоги городской глава Новомосковска Сергей Резник сообщил об атаке на город Новомосковск Днепропетровской области.

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