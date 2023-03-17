Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В районе Днепра уничтожили три "Шахеда", но есть и попадание в объект критической инфраструктуры

Елена РощинаПятница, 17 марта 2023, 23:21
В районе Днепра уничтожили три Шахеда, но есть и попадание в объект критической инфраструктуры
Фото от Воздушного командования "Восток"

Российские войска 17 марта направили ударные беспилотники на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области, в Днепровском районе уничтожено три дрона, но два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Источник: Воздушное командование "Восток" ("Схід"), глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно ВК "Восток": "17.03.2023 противником применены ударные БПЛА (предположительно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПвК "Восток" в Днепровском районе".

Детали: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника, но "есть и попадание". 

Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются.

В Днепропетровской области воздушная тревога длилась более 2 часов (с 20:59 до 23:09).

Этому предшествовало: В пятницу вечером во время воздушной тревоги городской глава Новомосковска Сергей Резник сообщил об атаке на город Новомосковск Днепропетровской области.

ВИДЕО ДНЯ

В Киевской и Житомирской областях работали силы ПВО.

Темы: Днепропетровская областьШахедвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновлено от 14:46Атака "Шахедов" на Ржищев: количество жертв возросло до 7

В Польшу прибыли дополнительные танки и гаубицы, приобретенные у Южной Кореи

Ударные вертолеты и ракеты: США предложили Словакии компенсацию за МиГ-29 для Украины

фото, видеоРоссияне попали ракетами в две многоэтажки в Запорожье

Воздушные силы об отслеживании ТГ-каналами движения ракет и дронов РФ: Преступление против Украины

"Укроборонпром" отправил защитникам первую партию своих 122-мм артиллерийских снарядов

Все новости...
Данилов: После ордера на арест "маньяка" Путина визит Си в Москву – непростая задача
Зеленский: На ставке говорили, как усилить бойцов, которые дают "перспективу"
Роспропагандисты отреагировали на идею ареста Путина: от ядерных угроз до издевок
Генсек ООН при необходимости будет встречаться с Путиным даже после ордера на его арест
Последние новости
16:12
65% европейцев - за то, чтобы Украина присоединилась к ЕС в ближайшие годы
16:07
"Зерновая инициатива": еще одно судно под эгидой ВПП ООН вышло из порта Одессы
16:03
фото, обновлено от 14:46Атака "Шахедов" на Ржищев: количество жертв возросло до 7
15:55
РФ развернула дивизион береговых ракетных комплексов возле Японии
15:50
В Польшу прибыли дополнительные танки и гаубицы, приобретенные у Южной Кореи
15:49
У школах Києва розпочинається прийом документів у 1 класи
15:29
Гдыня, Познань, Варшава: FlixBus запускает 3 новые линии из Украины
15:25
В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому кварталу Запорожья
15:22
Макрон хочет, чтобы непопулярная пенсионная реформа вступила в силу до конца года
15:07
видеоЗеленский провел совещание по ситуации в Донецкой области
Все новости...