ППО знищила всі "Шахеди", які атакували Київ
Субота, 18 березня 2023, 01:42
Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Деталі: За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахед", однак силами ППО усі повітряні цілі були знищені.
Посадовець зазначив, що обійшлося жертв та руйнувань, детальніша інформація уточнюється.
Що цьому передувало:
- У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
- У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.