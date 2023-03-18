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ППО знищила всі "Шахеди", які атакували Київ

"Українська правда"Субота, 18 березня 2023, 01:42
ППО знищила всі Шахеди, які атакували Київ
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Сили протиповітряної оборони знищили всі безпілотники типу "Шахед", які атакували Київ.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Деталі: За словами начальника КМВА Сергія Попка, ворог запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахед", однак силами ППО усі повітряні цілі були знищені.

Посадовець зазначив, що обійшлося жертв та руйнувань, детальніша інформація уточнюється.

Що цьому передувало: 

  • У Києві та низці областей України у п'ятницю ввечері оголошували повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе.
  • У містах Дніпро і Новомосковськ Дніпропетровської області лунали вибухи.

Теми: ППОШахедКиїв
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